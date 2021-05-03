Медработники Удмуртии получили награды президента России за борьбу с коронавирусом

Вручение состоится 20 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 43 медицинских работника получат награды президента России Владимира Путина за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Почётные грамоты и благодарности от президента получат врачи, медсестры, фельдшеры и врачи скорой помощи, заведующие лабораториями, акушерки, которые работали в ковид-центрах Удмуртии и оказывали амбулаторную и неотложную помощь пациентам.

Вручение наград состоится 20 июня.