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Медработники Удмуртии получили награды президента России за борьбу с коронавирусом

17:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
Медработники Удмуртии получили награды президента России за борьбу с коронавирусом
17:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
556
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье\n#врачи
Фото: pixabay.com
556
0

Вручение состоится 20 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 43 медицинских работника получат награды президента России Владимира Путина за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Почётные грамоты и благодарности от президента получат врачи, медсестры, фельдшеры и врачи скорой помощи, заведующие лабораториями, акушерки, которые работали в ковид-центрах Удмуртии и оказывали амбулаторную и неотложную помощь пациентам.

Вручение наград состоится 20 июня.

17:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
556
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье\n#врачи