Инициативу поддержали в общественном совете, администрациях района и поселения.

Вавож. Удмуртия. В Вавоже собирают деньги на памятник пограничникам. Об этом сообщает газета Вавожского района «Авангард».

Решение об установке монумента принято на собрании ветеранов-пограничников, организованном по случаю столетия пограничных войск. Инициативу поддержали в общественном совете, администрациях района и поселения. На текущий момент определён внешний вид памятника, а также место установки — центр села Вавож.

Однако на его изготовление и установку требуются деньги и одна надежда — на благотворительность, в первую очередь рассчитывают на тех, кто ранее служил в погранвойсках. Реквизиты доступны по ссылке.