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В Вавоже собирают деньги на памятник пограничникам

18:05, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Вавоже собирают деньги на памятник пограничникам
18:05, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
164
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#пограничники
Фото: Газета «Авангард»
164
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Инициативу поддержали в общественном совете, администрациях района и поселения.

Вавож. Удмуртия. В Вавоже собирают деньги на памятник пограничникам. Об этом сообщает газета Вавожского района «Авангард». 

Решение об установке монумента принято на собрании ветеранов-пограничников, организованном по случаю столетия пограничных войск. Инициативу поддержали в общественном совете, администрациях района и поселения. На текущий момент определён внешний вид памятника, а также место установки — центр села Вавож. 

Однако на его изготовление и установку требуются деньги и одна надежда — на благотворительность, в первую очередь рассчитывают на тех, кто ранее служил в погранвойсках. Реквизиты доступны по ссылке

18:05, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
164
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#пограничники