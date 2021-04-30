Удмуртия стала восьмой в стране по внедрению раздельного сбора отходов

В большинстве субъектов, как и в Удмуртии, внедряется двухконтейнерная система, когда на площадке устанавливают два типа баков - для смешанного и раздельного сбора.

Ижевск. Удмуртия. Российский экологический оператор опубликовал рейтинг регионов, внедряющих раздельный сбор отходов. При составлении списка оценивали охват населения. Удмуртия заняла в нем 8 место. Эксперты подсчитали - в республике охвачены раздельным сбором 56% жителей. В топе не оказалось ближайших соседей-регионов.

Самый успешный опыт в Москве - 100%. А дальше показатели распредели следующим образом:

2. Московская область - 97%

3. Республика Коми 92%

4. Псковская область - 60,8%

5. Ярославская область - 60,1%

6. Камчатский край - 57,8%

7. Свердловская область - 56%

8. Удмуртия - 56%

9. Астраханская область - 52%

10. Ставропольский край - 49,1%.

В большинстве субъектов, как и в Удмуртской Республике, внедряется двухконтейнерная система, когда на площадке устанавливают 2 типа баков - для смешанного и раздельного сбора.

Спецбаков в республике на данный момент 952. Из них 817 размещены в Ижевске, 100 – в Глазове, 20 – в Вавоже, 15 – в Завьяловском районе.

Все контейнеры отмечены на карте раздельного сбора на сайте регоператорудмуртии.рф

Директор ООО «Спецавтохозяйство» - регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии Иван Маринин: «Наших жёлто-зелёных баков для РСО могло стоять больше, но их установка спотыкается об отсутствие в должном количестве контейнерных площадок в Удмуртии. Потому в прошлом году, несмотря на оптимистичные планы, раздельный сбор обошёл Воткинск и Сарапул. Мы обратились и к муниципальным властям, и в управляющие организации, чтобы процесс строительства площадок ускорился, и мы наконец смогли поставить спецбаки туда, где их уже заждались».

В спецконтейнеры удмуртский регоператор принимает пластик, плотные пакеты, стекло, алюминий, жесть и тетрапак. За ними приезжают специальные мусоровозы. Например, в Ижевске им даже дали названия «Чылкыт» и «Тау» («Чисто» и «Спасибо» по-удмуртски). За их работой можно наблюдать в прямом эфире на сайте регоператора.

На этот год запланирована установка ещё 750 спецконтейнеров. Внедрение раздельного сбора отходов идёт по нацпроекту «Экология», инициированному президентом России Владимиром Путиным.