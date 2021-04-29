Итоги дня: слухи о запрете продажи алкоголя на «майские» в Удмуртии и нанесение разметки на дорогах Ижевска

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Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразились еще 52 человека. 67 пациентов врачи выписали.

Без градуса?

Минпромторг Удмуртии опроверг слухи, что в майские праздники не будут продавать алкоголь. Такого запрета не вводили.

Не торчат:

В «Вишневом сквере» убрали все провода, на которые жаловались жители. Также стало известно, что в сквере может появиться арт-объект. Над задумкой сейчас работают в районной администрации.

Бежим:

Эстафета Мира, посвященная Дню Победы, пройдет в Ижевске 9 мая. Ожидается, что в ней примут участие около 900 человек.

Благоустройство:

В Можге напротив здания типографии начали строить сквер «Сердце Можги». Объект планируют сдать уже в этом году.

Разметка:

Разметку на дорогах Ижевска начнут наносить в мае. По технологии, краску и пластик нужно укладывать в теплую погоду, чтобы они прослужили дольше.

Дождливо:

Первые дни мая в Удмуртии будут дождливыми и ветреными. Что касается ближайшей ночи, то столбики термометров опустятся до -3 градусов.