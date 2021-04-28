Масштабным флешмобом отметят в Удмуртии первый День работника скорой помощи

Лучшие сотрудники неотложки получат государственные и ведомственные награды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 28 апреля впервые отмечается День работника скорой медицинской службы. Праздник установлен в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В этот день 1000 волонтёров выстроятся на Центральной площади города, образовав огромный красный крест. В конце участники флешмоба выпустят в небо воздушные шары.

Для сотрудников скорой помощи проведут концерты, торжественные мероприятия, лучшие из них получат государственные и ведомственные награды.

Отметим, что первая служба скорой медицинской помощи появилась в ноябре 1921 года. Всё начиналось с одной комнаты в городском лазарете, четырёх лекарских помощников и одной конной повозки. Ежедневно назначался дежурный врач. В 1922 году ижевская станция скорой помощи обслужила 627 вызовов при населении города в 105 тыс. человек.

На сегодняшний день в Удмуртии действует станция медицинской помощи в Ижевске и 23 отделения в городских и районных больницах. Всего на этом посту трудится более 1400 человек.