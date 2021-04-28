Жителям Удмуртии рассказали, как правильно выбирать куличи на Пасху

Рекомендуется не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как правильно выбирать продукты на Пасху. Соответствующие рекомендации дало Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Так, куриные яйца должны быть ровные, гладкие и правильной формы, а их окрас — одинаковым. Скорлупа не должна быть повреждена, на ней должны отсутствовать кровь, перья или следы помёта. Хранить продукт нужно в холодильнике, чтобы в нём не размножались микробы.

Диетические яйца хранятся до 7 суток, столовые — от 8 до 25 дней, мытые — до 12 дней, а варёные — до 36 часов, если хранить в холодильнике.

Регулятор рекомендует не покупать яйца в местах несанкционированной торговли.

Что касается творога, то нормальный продукт — имеет белый цвет с кремовым оттенком, является мягким и однородным. Присутствие киловаттного запаха — нормальное явление. Также допустимо выделение небольшого количества сыворотки, если творог нежирный.

На что обратить внимание при покупке: герметичная упаковка, информация об изготовителе, условия хранения и срок годности.

Как и в случае с яйцами, творог не рекомендуется покупать с рук. Готовка в домашних условиях не соответствует требованиям безопасности.

И наконец — самое вкусное — куличи. Верхушка должна быть сухой, в противном случае продукт рискует оказаться испорченным раньше времени. Липкость глазури и тусклый её цвет недопустимы. Также в куличе не допускаются пустоты, подгоревшие места, разрывы и неровности.

При покупке нужно обратить внимание: на дату производства, срок годности и условия хранения, а также на сведения о производителе.

Роспотребнадзор рекомендует хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике отдельно от сырой продукции. Готовые блюда лучше не хранить в тепле — это приведёт к размножению микробов.

Напомним, что Пасха в 2021 году у православных христиан выпала на 2 мая.



