ФАПы Удмуртии под контролем, закрытая Турция и космические рекорды

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. На календаре вторник, а перед глазами традиционный утренний обзор новостей.

Медосмотр для ФАПов

У общественников Удмуртии возникло много вопросов к качеству строительства фельдшерско-акушерских пунктов в республике. Активисты ОНФ инициировали создание межведомственной комиссии по проверке построенных ФАПов, сообщает пресс-служба движения.

Нарекание вызывает зимнее благоустройство, результаты которого весной «поплыли». Так, в деревне Старые Кены брусчатка пошла волнами, отмостка опустилась, бордюры повело. Забетонированные участки покрылись трещинами. Забор тоже перекосило.

Проверки построенных в 2020-2021 годах ФАПов начнутся уже в мае.

Обвал

В глазовских группах в соцсетях появилась информация об обрушении пола в доме на улице Куйбышева. По данным, опубликованным в группе «Злой глазовчанин», инцидент произошел еще 18 апреля. В доме, сданном в 2010 году, обвалился пол в ванной. По данным пользователей, в подвале стоит вода, на стенах обосновались плесень и грибок.

Избушка на клюшку

В Турции вводится полный локдаун с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет RT. Из-за распространения коронавируса в стране закроют все рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД.

Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-й заполняемостью.

Рекорды безаварийности

Российская космическая отрасль повторила рекорд безаварийности почти 30-летней давности. Как пишет «Лайф» со ссылкой на подсчеты РИА «Новости», с момента последней аварии при запуске ракеты в 2018 году Россия провела 58 беспроблемных пусков. В последний раз такое отмечалось в 1992-1993 годах.