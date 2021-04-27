В Ижевске часть автобусных маршрутов изменят из-за капитального ремонта на железной дороге

Работы будут вестись от станции Ижевск, до станции Позимь.

Ижевск. Удмуртия. Движение некоторых автобусных маршрутов в Ижевске изменят из-за капитального ремонта железной дороги от станции Ижевск, до станции Позимь. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Из-за ремонтных работ закроют три железнодорожных переезда в черте города. Движение 2, 6, 41 маршрутов перенаправят в оба направления улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться в районе трамвайных остановок.

Движение 15 маршрута переведут на улицы Карла Маркса, Партизанскую, Магистральную. Также в оба направления. Посадка и высадка пассажиров будет вестись на трамвайных остановках. В районе «Автотехцентра» автобус останавливаться не будет.