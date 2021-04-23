Итоги дня: сезон навигации теплоходов в Ижевске и дождливые выходные в Удмуртии

О самых интересных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразились еще 65 человек. 68 пациентов выписали.

Отдыхаем:

Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

По волнам:

В майские праздники по ижевскому пруду начнут курсировать теплоходы. Цена на билеты немного вырастет.

ЕГЭ:

Выпускники Удмуртии начнут сдавать ЕГЭ 31 мая. Первыми предметами, которые напишут школьники, станут география, литература и химия.

Руины:

Из вод Ижевского пруда показались руины старого пирса. Это можно увидеть только один раз в год – во второй половине апреля.

Погода:

В выходные в Удмуртии будут идти дожди. Днем в субботу и воскресенье синоптики обещают +7, +12 градусов.