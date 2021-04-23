Вывод из расписания поездов между Ижевском и Воткинском, три землетрясения на Камчатке и гибель 130 мигрантов в Средиземном море: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем последний рабочий день с утреннего обзора новостей.

Вывод поезда

Пригородные поезда «Ижевск – Воткинск – Ижевск» выведут из расписания. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Электрички не будут курсировать 27 и 30 апреля из-за проведения капремонта на перегоне Ижевск – Позимь.

Коты ждут

В Ижевске 25 апреля состоится пушистый фестиваль «Хочу домой», где каждый сможет найти себе друга-кота или подругу-кошку.

Сегодня мы познакомимся с пушистой Белкой.

Землетрясения

На восточном побережье Камчатки в ночь на пятницу, 23 апреля, произошли сразу три землетрясения. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Магнитуда не превышала 4,5 баллов. Подземные толчки фиксировали у Кроноцкого и Камчатского заливов. Самое сильное землетрясение произошло в 143 км от села Мильково, очаг залегал на глубине 71 км.

В результате подземных толчков никто не пострадал.

Борьба с пожарами

За минувшие сутки в России ликвидировано 138 лесных пожаров на площади 13 536 га. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Тюменской области, где действовало восемь лесных пожаров на площади 22 127 га.

Гибель мигрантов

21 апреля из-за перевернувшейся резиновой лодки у берегов Ливии погибли до 130 мигрантов из Африки, сообщает «Газета.ru».

На месте крушения удалось обнаружить не менее 10 тел. Остальных найти не удалось.

Попытки провести спасательную операцию осложнялись плохими погодными условиями, в зоне поиска волны поднимались до шести метров.