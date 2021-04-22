Итоги дня: тяжбы в армянской церкви Ижевска и выплаты на детей из неполных семей Удмуртии

О самых важных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прививки от ковида поставили более 75 тыс. человек. За сутки зараженных коронавирусом стало на 63 больше.
Праздник труда:
1 мая на Центральной площади Ижевска пройдет концерт. Специальным гостем станет солист группы «Ласковый май».
Церковная жизнь:
В Ижевске завершились судебные разбирательства между армянской церковью и бывшим старостой. В результате старосту сместили с должности, но он этому решению не подчинился, став чинить препятствия новому настоятелю.
Выплаты:
Более 7,5 тыс. детей, воспитывающихся в неполных семьях, получат выплаты. Предварительно сумма составит 5 337 рублей.
Трагедия:
Ночью 22 апреля водитель иномарки въехал в группу дорожных рабочих, два человека погибли. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.
Свел счеты:
Подозреваемый в убийстве продавца магазина на улице Клубной в Ижевске пытался спрятаться в Татарстане. Правоохранители вычислили дом. Один из разыскиваемых убил второго, а после свел счеты с жизнью.