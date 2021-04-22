Итоги дня: тяжбы в армянской церкви Ижевска и выплаты на детей из неполных семей Удмуртии

О самых важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прививки от ковида поставили более 75 тыс. человек. За сутки зараженных коронавирусом стало на 63 больше.

Праздник труда:

1 мая на Центральной площади Ижевска пройдет концерт. Специальным гостем станет солист группы «Ласковый май».

Церковная жизнь:

В Ижевске завершились судебные разбирательства между армянской церковью и бывшим старостой. В результате старосту сместили с должности, но он этому решению не подчинился, став чинить препятствия новому настоятелю.

Выплаты:

Более 7,5 тыс. детей, воспитывающихся в неполных семьях, получат выплаты. Предварительно сумма составит 5 337 рублей.

Трагедия:

Ночью 22 апреля водитель иномарки въехал в группу дорожных рабочих, два человека погибли. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Свел счеты:

Подозреваемый в убийстве продавца магазина на улице Клубной в Ижевске пытался спрятаться в Татарстане. Правоохранители вычислили дом. Один из разыскиваемых убил второго, а после свел счеты с жизнью.