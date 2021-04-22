Армянская церковь Ижевска в ближайшее время вернётся к полноценной жизни

Прежний староста нарушил каноны церкви и был отстранён от должности.

Ижевск. Удмуртия. Армянская церковь Ижевска вновь вернётся к полноценной жизни после прекращения судебных разбирательств между бывшим старостой и церковью. Об этом ИА «Сусанин» сообщил руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой армянской апостольской православной церкви диакон Микаел Парсаданян.

Индустриальный районный суд 9 апреля прекратил дело, начатое по инициативе бывшего старосты церкви Мнацакана Аракеляна. Он оспаривал решение общего собрания церкви об избрании церковного совета.

«Староста совершил вопиющее действие, в корне не соответствующее канонам церкви — он пригласил в храм на службу расстриженных и священников-самозванцев. Их обманным путём представили митрополиту ижевскому и удмуртскому Викторину в качестве епископов, приехавших из Армении. Помимо этого, они в осквернение всей святости храма произвели таинство крещения, если не ошибаюсь, для 40 человек. Сделали они это незаконным путём», — рассказал отец Микаел.

В результате старосту сместили со своей должности, но этому решению он не подчинился. Глава епархии назначил в церковь нового настоятеля иеромонаха Погоса Варданяна, однако со стороны бывшего старосты и небольшой группы его сторонников, стали чиниться препятствия, и новый священник был вынужден уехать.

«Бывший староста подал иск, чтобы признать недействительным решение общего собрания», — подчеркнул отец Микаел.

Суд постановил, что решения собрания не затрагивает права, свободы или законные интересы бывшего старосты и прекратил производство по делу. Сама церковь остаётся открытой по сей день, однако полноценная жизнь храма без постоянно служащего священника невозможна.

По словам отца Микаела, в ближайшее время сюда будет назначен священник, который возобновит проведение таинств, и церковь вернётся к полноценной деятельности.