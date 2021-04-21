Убийство в одном из магазинов Ижевска, снятие Черногорией ограничений для российских туристов и вердикт присяжных по делу убийства Флойда в США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Завариваем кофе и начинаем утро с утреннего обзора новостей.

Стрельба в Ижевске

Вечером 20 апреля в Ижевске произошло убийство женщины-продавца в магазине «Ландыш» на улице Клубной. Об этом сообщают очевидцы в группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, мужчина зашёл в магазин и дважды выстрелил женщине в область груди. По неподтверждённой официально информации, убийца и его жертва являются бывшими супругами.

Полиция объявила мужчину в розыск.

Коты ждут

В Ижевске 25 апреля состоится пушистый фестиваль «Хочу домой», где каждый сможет найти себе друга-кота или подругу-кошку.

Сегодня мы познакомимся с уютной Масей.

Дым над городом

Владивосток в среду утром окутал дым от природных пожаров, полыхающих в районах Приморья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в крае зафиксировано более 140 возгораний. Дым окутал город из-за установившейся безветренной погоды.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня ветер усилится и развеет дым. Пока в городе сохраняется плохая видимость и тяжело дышать.

Снятие ограничений

Черногория снимет все ограничения для российских туристов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пост министра финансов страны Милойко Спаич, который он написал в своём Twitter.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал чиновник.

Вердикт Шовину

Жюри присяжных признало виновным по всем пунктам экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда. Об этом пишет «Газета.ru».

Шовина признали виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Экс-полицейского перевели в исправительное учреждение Оук-Парк-Хейтс в городе Стиллуотере, штат Миннесота.