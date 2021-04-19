  • $ 75.55 ↓
  • € 90.46 ↓

В Удмуртии проверят тонировку автомобилей

08:30, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии проверят тонировку автомобилей
08:30, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
94
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#водители
Фото: ИА «Сусанин»
94
0

Стёкла транспортных средств должны пропускать более 70% света.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверят тонировку машин в рамках профилактического мероприятия «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Цель мероприятий — выявить машины, светопропускаемость стёкол которых не соответствует требованиям регламента и не является безопасным для вождения. По действующим правилам стёкла автомобиля должны пропускать более 70% света. Кроме того, нарушением будет считаться установка шторок и сеток на передних боковых окнах. 

Нарушителям выпишут требование об устранении нарушений и штраф до 500 рублей. В МВД предупреждают: при повторном выявлении затонированных стёкол водителя ждёт штраф до 4 тыс. рублей или арест до 15 суток.

08:30, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
94
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#водители