В Удмуртии проверят тонировку автомобилей

Стёкла транспортных средств должны пропускать более 70% света.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверят тонировку машин в рамках профилактического мероприятия «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Цель мероприятий — выявить машины, светопропускаемость стёкол которых не соответствует требованиям регламента и не является безопасным для вождения. По действующим правилам стёкла автомобиля должны пропускать более 70% света. Кроме того, нарушением будет считаться установка шторок и сеток на передних боковых окнах.

Нарушителям выпишут требование об устранении нарушений и штраф до 500 рублей. В МВД предупреждают: при повторном выявлении затонированных стёкол водителя ждёт штраф до 4 тыс. рублей или арест до 15 суток.