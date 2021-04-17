За прошедшую зиму на льду погибли 3 человека.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии попросили не выходить на лёд, так как это опасно — сейчас покрытие на водоёмах тонкое. Выход на него может обернуться уходом под лёд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

За прошедшую осень и зиму таким образом погибли три человека.

В МЧС просят родителей обратить внимание на поведение детей, так как многие гуляют у водоёмов. Такие увлечения могут стать причиной трагедии: катание на льдинах, запуск корабликов, отталкивание льдин от берега, прыжки на них небезопасны. Уже зафиксированы случаи, когда дети гибли на льду — они произошли в Татарстане и Нижегородской области.

Глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что подписал распоряжение о запрете выхода на лёд с 15 апреля. По его словам, решение связано с непрочностью покрова и обильным паводком. Руководители учебных учреждений должны объяснить учащимся опасность выхода на лёд.