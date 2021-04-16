Итоги дня: начало весенних полевых работ в Удмуртии и новый арт-объект в Ижевске

О самых главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ковидом заразились еще 68 человек. 78 пациентов выписали.

Фотозона:

Арт-объект из старого лыжного инвентаря появится на биатлонном комплексе в Ижевске. Из лыж и палок сделают многоуровневую стену и трон.

Прощайте, кровососы:

Обработку зеленых зон от клещей в Ижевске планируют начать в первых числах мая. Весной обработают около 60 территорий.

В поля:

Полевой сезон стартовал в Удмуртии. Первыми стали Алнашский, Вавожский и Можгинский районы.

Велосезон:

Первая велогонка года пройдет в Ижевске 25 апреля. Дорогу перекроют от проезда Дерябина до улицы Телегина.

Погода:

Прохладно и ветрено будет в Удмуртии в выходные. Потепление стоит ждать со вторника.