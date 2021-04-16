Итоги дня: начало весенних полевых работ в Удмуртии и новый арт-объект в Ижевске

О самых главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ковидом заразились еще 68 человек. 78 пациентов выписали.
Фотозона:
Арт-объект из старого лыжного инвентаря появится на биатлонном комплексе в Ижевске. Из лыж и палок сделают многоуровневую стену и трон.
Прощайте, кровососы:
Обработку зеленых зон от клещей в Ижевске планируют начать в первых числах мая. Весной обработают около 60 территорий.
В поля:
Полевой сезон стартовал в Удмуртии. Первыми стали Алнашский, Вавожский и Можгинский районы.
Велосезон:
Первая велогонка года пройдет в Ижевске 25 апреля. Дорогу перекроют от проезда Дерябина до улицы Телегина.
Погода:
Прохладно и ветрено будет в Удмуртии в выходные. Потепление стоит ждать со вторника.