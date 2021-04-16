Из-за затора на реке Кильмезь в Удмуртии в зону подтопления могут попасть около 100 домов

Лед встал на протяжении 7 км.

Сюмси. Удмуртия. Из-за активного таяния снега и плотного ледохода на реке Кильмезь в Сюмсинском районе Удмуртии образовался 7-километровый затор. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Уровень воды стал резко подниматься, в зону подтопления могли попасть около 100 домов села Кильмезь.

Чтобы избежать подтопления, на место выехали взрывники. Заряды установили в головной части затора. Это помогло отрезать ледовые массы от берега и ледоход стал проходить свободнее.

Напомним, ранее из-за паводка в Глазове пришлось эвакуировать двух человек.