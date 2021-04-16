Баллы поступающим в вузы Удмуртии за значки ГТО, возврат денег за путевки в Турцию и сбережения россиян: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день начинаем традиционно - с обзора новостей.

Плюсом:

Вузы Удмуртии рассказали, сколько будут начислять баллов за золотой знак отличия ГТО. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Так, больше всех баллов готов предоставить Ижевский госуниверситет - 10. Удмуртский госуниверситет и Ижевская сельскохозяйственная академия - 5 баллов. Три балла начислят в Глазовскому пединституте, по два - в Ижевской медакадемии и в Ижевском институте Всероссийского государственного университета юстиции.

Помимо этого, с 2022/2023 учебного года баллы будут давать и за серебряный и бронзовый знаки отличия. Отмечается, что при этом вуз может начислить не менее 2 баллов и не более 10.

Нужен дом:

Мы продолжаем нашу рубрику о животных, найденных на улицах города, и нуждающихся в любви. На "Пушистом фестивале" 25 апреля будет и кошечка Злата . Ей 2 года, общительная и очень ласковая, ходит в лоток, привита и стерилизована.

Молодцы:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии. Она набрала 80,35 балла, уступив еще одной россиянке - Анне Щербаковой. После двух этапов в общем зачете лидирует Россия - 35 баллов, второй идет Япония, третьими - США.

17 апреля они представят произвольную программу.

Вернут:

Тем россиянам, кто купил путевки в Турцию до 31 марта включительно, вернут деньги за тур. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации

Средства будут возвращены из фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма на основании уведомления о возврате средств, предоставленного туроператором в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.

Напомним, авиасообщение с Турцией ограничили до 1 июня.

Берега Греции:

С 19 апреля Греция готова принять российских туристов без прохождения карантина. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Греция массово примет россиян при условии, что у туристов сделана прививка от коронавируса, а также есть отрицательный ПЦР-тест.

Сбережения:

Женщины чаще копят на "черный день", чем мужчины. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

28% россиян откладывают деньги на случа потери работы. На отпуск и путешествия откладывают средства 19% опрошенных, столько же - на новую квартиру. При этом на недвижимость чаще копят мужчины - 19% против 18%. Также они чаще копят деньги на будущее детей. Еще 7% респондентов копят без цели, еще столько же - на лечение, косметологические услуги.

Большинство откладывают как минимум 10% от своих доходов. Только 6% граждан откладывают до половины и более своей зарплаты.