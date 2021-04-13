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Мусорный полигон площадью 14 га под Сарапулом рекультивируют в 2021 году

08:30, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
Мусорный полигон площадью 14 га под Сарапулом рекультивируют в 2021 году
08:30, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#полигон
Фото: pixabay.com
98
0

За 40 лет здесь скопило 435 тыс. тонн отходов.

Сарапул. Удмуртия. Ликвидация мусорного полигона в сарапульском районе Удмуртии начнётся уже в этом году. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Площадь полигона составляет 14 га. За 30 лет существования здесь скопилось 435 тыс. тонн отходов, в основном полимеры и органика. Средняя высота слоя мусора составляет 6 метров.  некоторых местах до 10 метров.

Проект ликвидации получил федеральное софинансирование. В этом году начнутся земляные работы, в следующем – завершится техническая часть рекультивации. Тогда же, с посева многолетних трав, начнется биологический этап. Завершится весь процесс в 2023 году высадкой саженцев ели

08:30, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#полигон