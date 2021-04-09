Уроженец Удмуртии на посту главы Ульяновской области, круги над Курилами и сбой «Фейсбука»

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Дождливую пятницу встречаем какао и утренним обзором новостей.

Свой человек

Уроженец Удмуртии Алексей Русских назначен исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте Кремля. Накануне президент России встретился с новым руководителем региона. «Алексей Юрьевич, я смотрю, Вы родом из Ижевска, да? <…> Это географически совсем близко к Ульяновской области. Так что регион Вам в целом, думаю, известен», - сказал глава государства. Отметим, что до назначения на пост врио губернатора, Алексей Русских представлял Мособласть в Совете федерации.

Дорогие детишечки

Президент раскритиковал Удмуртию из-за высокой стоимости создания мест в яслях. Во время совещания об итогах реализации прошлогодних посланий, Владимир Путин привел несколько цифр. По данным главы государства, в Волгоградской области минимальная стоимость строительства детских садов – 835,4 тыс. рублей за одно место. В Удмуртии же – 1 577 тыс. рублей. «Послушайте, где Волгоград и где Удмуртия – эти субъекты федерации недалеко друг от друга находятся, совсем рядом, можно сказать. Поэтому странно, что такая разница», - сказал президент.

Он попросил правительство взять под особый контроль темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и порядок процедур, и стоимость.

Девушка с суровым взглядом

Как обойтись без котиков? Сегодня рассказываем о Голубоглазке, которая хочет найти свой дом на «Пушистом фестивале» или до него. Кошке 6 месяцев, она стерилизована, привита, обработана от паразитов, предпочитает сухой корм и готова встретиться со своим человеком. Пристраивается единственным питомцем в дом, отмечают кураторы.

Круги над Курилами

Из-за погодных условий самолет, следовавший из Южно-Сахалинска, больше часа не мог приземлиться в Южно-Курильске. По информации Astv.ru, воздушное судно сделало над островом Кунашир более 20 кругов, но на аэродроме был снежный заряд и видимость ниже метеоминимума. В результате борт всё же сел в аэропорту «Менделеево».

Уже починили

Сервисы «Фейсбука» оказались недоступны ряду пользователей из-за сбоя. Как пишет RT со ссылкой на ТАСС, к этому привело изменение в конфигурации. В компании отметили, что оперативно провели расследование и устранили проблему.