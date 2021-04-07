Наказание за прицепленные к машине «ватрушки» в Удмуртии, подорожавший бензин и отключения Zoom

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Среда – середина недели. Чай, кофе, печенье и традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Опасный «паровозик»

Житель Завьяловского района прицепил к своей машине несколько тюбингов и решил прокатить детей. Видео из Малой Веньи попало в Сеть и на глаза сотрудникам Госавтоинспекции. Как рассказали в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел еще 14 марта. 29-летнего водителя наказали за «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Кошачье дело

История с запертыми в котокафе животными пока так и не разрешилась. Хвостатые по-прежнему сидят в помещении, пока собственник и арендатор не могут договориться. Ситуацию на своих страницах в соцсетях прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он отметил, что жизни и здоровью животных ничего не угрожает.

«Есть факты просрочки платежей за аренду помещения Котокафе, есть долг по коммунальным платежам за помещение Котокафе. Это несоблюдение договорных отношений между арендатором и арендодателем. Общая сумма долга за 7 лет юридического сотрудничества составляет более 2 миллионов рублей. Для общего понимания: это сфера гражданско-правовых взаимоотношений, на которые не может повлиять полиция, прокуратура, ФСБ, муниципалитет. По договорным спорам к этим ведомствам взывать бесполезно. Такие вопросы решаются только в суде», - написал градоначальник.

Он также попросил всех неравнодушных не поддаваться эмоциям, распространять только проверенную информацию. Мэр также выразил надежду, что в ближайшие пару дней ситуация разрешится.

Холод как причина

В ФАС назвали холода одной из причин подорожания бензина в России в этом году. Об этом пишут «Известия». Другими причинами увеличения стоимости стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них как внутри страны, так и в Европе и Азии, а также снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и рост мировых цен на черное золото.

При этом далеко не все опрошенные изданием эксперты согласны с такой оценкой антимонопольной службы.

«Зум» ты мне или не «Зум»

Сервис видеоконференц-связи Zoom закрыл доступ госучреждениям и госкомпаниям в России. Как пишет РБК, об этом рассказал дистрибутор платформы в России и СНГ RightConf. Запрет касается не только российского госсектора, но и госструктур СНГ. Для них перестает быть доступной корпоративная видеосвязь, а видеоконференции будут ограничены 40 минутами.

При этом в головном офисе компании в США пообещали разобраться в ситуации и начали проверку. «Похоже, что (эти сведения – прим. ред.) основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — сказал представитель сервиса.