Суперженщина Елизавета Туктамышева, удмуртский диктант и туристы на вулкане

О чем писали СМИ в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Первый день рабочей недели начнем с традиционного обзора новостей Удмуртии, России и мира.

СуперЛиза

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева стала обладательницей премии Super Women от журнала GQ. Суперженщинами, по версии издания, стали 12 представительниц прекрасного пола. Как сообщает Газета.ру, помимо Туктамышевой награду получили Анна Меликян («Режиссерская работа»), Екатерина Гордеева («Медиа»), Виктория Исакова («Кино и театр») и другие.

Большой и удмуртский

В минувшие выходные прошел Большой удмуртский диктант. По информации пресс-службы главы и правительства республики, автором текста стал поэт, драматург, переводчик, Член Союза писателей России Владимир Котков.

В этом году проверить свои знания можно было в онлайн- и офлайн-форматах. По предварительным оценкам организаторов, диктант написали более 1000 человек.

Горячий отдых

Проснувшийся после 6 тыс. лет сна вулкан Фаградальсфьядль манит туристов. Местные жители рассказывают, что извержение стало главным развлечением для всей страны, поскольку вулкан относительно безопасен. К нему можно подойти очень близко, и он не выбрасывает пепел или газы в опасных для человека количествах, пишет RT. Поэтому люди играют там в волейбол, жарят сосиски на лаве и развлекаются как могут.

Самостоятельные знаки

В России начали тестировать дорожные знаки ограничения скорости с меняющейся информацией. По данным Autonews.ru, система позволяет корректировать скоростной режим в зависимости от погодных условий.

На конструкциях над дрогой размещаются электронные табло, на которых транслирую знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут позволять движение 110 км/ч. Однако при ухудшении видимости разрешенную скорость могут снизить до 90 км/ч. При этом требование знаков станет уже обязательным: если их проигнорировать, придет штраф.