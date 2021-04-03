Более 200 волонтёров окажут адресную помощь жителям Увинского и Игринского районов Удмуртии

Благотворительная акция проходит с 2009 года.

Ува. Удмуртия. С 9 по 11 апреля студенческие отряды Удмуртии окажут адресную помощь жителям Увинского и Игринского районов. Благотворительность осуществляется в рамках акции «Отрядный вираж». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В задачи участников акции входит оказание помощи инвалидом и пожилым людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтёрами будет проведена уборка и благоустройство территории. Кроме того, они организуют досуг для населения, проведут творческие мастер-классы и патриотические лекции для сельских учащихся.

Участие в благотворительных акциях примут более 200 человек.

Минспорт Удмуртии напоминает, что «Отрядный вираж» проходит ежегодно с 2009 года. По всем интересующим вопросам просят обращаться по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 68, или по телефонам: 8 (3412) 95-69-49, 9-912-444-33-66.