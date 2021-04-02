На следующей неделе в Удмуртии начнут взрывать лёд на реках

Толщина ледяной корки составляет от 40 до 70 см.

Ижевск. Удмуртия. Взрывы для раскалывания льда на реках Удмуртии начнут проводить на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

Толщина льда в местах проведения работ:

- Балезинский район, река Чепца - до 40 см.

- Сюмсинский район, река Кильмезь, река Вала - до 60 см.

- Селтинский район, река Кильмезь - до 60 см.

- Кезский район, река Пызеп, река Лып - до 70 см.

Из-за угрозы подтопления частных подворий на Чепце спасатели приняли решение проводить предупредительные мероприятия для снижения рисков образования ледовых заторов.