Открытие записи в первый класс в Удмуртии, инцидент с лыжниками на Чемпионате России и ограничения из-за COVID-19 во Франции: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Первый день нового месяца начинаем с подборки новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Первый раз в первый класс

В Удмуртии с 1 апреля начинается запись детей в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В этом году изменились порядок записи и сроки: теперь родителям доступны 4 варианта. Приоритетный — через региональный портал Госуслуг. Кроме того, можно обратиться лично, по электронной почте или отправить заказное письмо с уведомлением через Почту России. Записаться в школу можно для закреплённых на территории — с 1 апреля по 30 июня, для незакреплённых — с 6 июля по 5 сентября.

Также для родителей первоклассников Удмуртии создали ботов в Telegram и Viber — @first_klass18_bot. После его поиска, в чате нужно нажать команду «старт». Сразу после этого пользователю выйдет меню с вопросами. В нём собраны самые популярные вопросы родителей и ответы на них.

Не сдержал эмоции

На Чемпионате России по лыжным гонкам между спортсменами из Татарстана и Удмуртии произошла потасовка. Кадры произошедшего попали в Сеть.

После гонки к Владиславу Афанасьеву, представляющему Удмуртию, подъехал Антон Быков из Татарстана. Между лыжниками завязалась перепалка, в ходе которой Быков ударил Афанасьева ногой, а тот в ответ ударил оппонента палкой. Команды обоих спортсменов после инцидента дисквалифицировали.

Инцидент на своей странице в Instagram прокомментировал вице-чемпион Олимпийских игр, председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин. По его словам, он согласен с решением жюри о дисквалификации. Вылегжанин считает, что поведение Афанасьева можно понять: «региональные спортсмены получают невысокую зарплату и большую ее часть, а может и всю тратят на покупку инвентаря, чтобы достичь результатов и попасть в Сборную России. А здесь просто неадекватный спортсмен подходит к тебе после финиша и специально ломает палку».

В качестве решения конфликта олимпийский спортсмен предложил татарстанской команде подарить Владиславу Афанасьеву новые палки и извиниться.

Не приняла

В Зеленодольске после взрыва в жилом доме задержан врач психдиспансера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, взрыв в жилом доме в Татарстане произошёл из-за утечки газа, которую намеренно допустил житель одной из квартир. По словам источника, врач психдиспансера не приняла его, когда тот угрожал уничтожить квартиру.

Напомним, взрыв в Зеленодольске произошёл в ночь на вторник. На седьмом этаже обрушились 6 квартир и ещё одна на восьмом. В результате погибли два человека, четверо находятся в больнице.

4 недели ограничений

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам французского лидера, сейчас ограничения действуют в 19 департаментах страны, а с вечера субботы распространятся на всю страну на четыре недели. Новый режим подразумевает ограничение контактов с родственниками и переход на удалённую работу. Осуществлять прогулки разрешено, но только в пределах 10 км от дома. Путешествовать из региона в регион без уважительной причины не получится.

С понедельника, 5 апреля, на три недели закроются школы. Высшие учебные заведения закрывать не будут, но процесс будет дистанционным. Студентам можно раз в неделю приходить для очных занятий. Также Макрон назвал вакцинацию «ключевым для возвращения к нормальной жизни».