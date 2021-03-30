Итоги дня: свободный Александр Соловьев и кризис в семьях Удмуртии

О самых интересных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник Оперштаб Удмуртии сообщил, что в регионе выявили еще 78 случаев коронавируса. Два пациента скончались.

Свободен:

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев 30 марта вышел на свободу.

Это развод:

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии заявила о семейном кризисе в регионе. Обеспокоенность вызывает статистика по бракам и разводам.

В жизнь:

В Сарапуле на базе женской исправительной колонии №12 открылся Реабилитационный центр для осуждённых. Он рассчитан на 18 человек.

Несладко:

Почти 300 тонн груш уничтожили в Ижевске. Фрукты были незаконно ввезены на территорию России.