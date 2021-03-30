Новая партия вакцины в Удмуртии, взрыв газа в Татарстане и рост концентрации углекислого газа в Японии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем предпоследний день месяца с подборки новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Новая партия

В Удмуртию поступила новая партия вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В минувшее воскресенье регион получил 1 200 доз, а в ближайшее время ожидается ещё 8 000.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Удмуртии в январе 2021 года. Жители республики могут записаться на вакцинацию в составе группы (вместе с коллегами по работе) или самостоятельно (через портал Госуслуг, в поликлинике или по телефонам 8-800-100-24-47 или 122).

«Нет ему равных в иных землях»

В Удмуртии прошла интернет-викторина «Человек. Вселенная. Космос», посвящённая первому полёту человека в космос. Организатором мероприятия выступила Республиканская библиотека для детей и юношества. Об этом сообщает Минкультуры Удмуртии.

В викторине приняли участие 3 691 человек со всей республики, 47 субъектов России и Республик Казахстан, Молдова, Беларусь.

Вместе с этим прошёл республиканский конкурс «Нет ему равных в иных землях: Александру Невскому 800 лет». В нём участвовали 208 читателей муниципальных библиотек из 24 районов республики.

Пришлось эвакуировать

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате взрыва газа в Зеленодольске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

По данным ведомства, взрыв произошёл 22:44 (время московское) в многоквартирном доме, который впоследствии пришлось эвакуировать. На седьмом этаже обрушились 6 квартир и ещё одна на восьмом. Из-под завалов спасатели вытащили женщину.

В настоящее время МЧС продолжает разбор завалов. 15 жителей повреждённого дома размещены в санатории, остальные поехали к родственникам. СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Рекорд последних лет

В Японии за 2020 год уровень углекислого газа в атмосфере оказался выше, чем за последние 33 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт Национального метеорологического управления страны.

Средние показатели углекислого газа в атмосфере составили 414-417 частей на миллион. Отмечается, что в начале 2000-х годов этот показатель составлял 370 частей.