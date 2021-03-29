В Ижевске началась регистрация команд на исторический квест «Код славы»

Заполнить анкету необходимо до 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 апреля пройдёт интерактивный исторический квест «Код славы». Об этом сообщает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска на своей странице в «ВКонтакте».

Городской квест посвящён Дню образования Ижевска.

Участников ждут спортивные, творческие и интеллектуальные этапы, за успех в которых игроки получат призы. Для начала необходимо собрать команду из 5 человек (возраст от 16 до 30 лет). Для регистрации необходимо до 7 апреля заполнить анкету по ссылке.

Участие бесплатное.