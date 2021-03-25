В апреле жильцам 1730 домов Ижевска придет перерасчет за отопление

90% получат квитанции «в свою пользу».

Ижевск. Удмуртия. В апреле жильцы 1730 домов Ижевска получат квитанции с перерасчетом платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Корректировка коснется те дома, у которых заключен прямой договор с «Энергосбытом». 90% таких горожан получат листки с перерасчетом в их пользу.

Отмечается, что возврату поспособствовали действия тепловой инспекции, модернизация ЦТП, оборудование погодного регулирования.

За отопление выставляется сумма, рассчитанная из среднемесячного объема потребления тепла по показаниям общедомового счетчика за предыдущий год. В первом квартале каждого года идет перерасчет на фактический объем по показаниям прибора учета.