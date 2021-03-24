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Итоги дня: весеннее пробуждение медведя в зоопарке Ижевска и новые ковидные послабления

18:00, 24 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: весеннее пробуждение медведя в зоопарке Ижевска и новые ковидные послабления
18:00, 24 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#медведь\n#весна\n#завод\n#химическое оружие\n#театр\n#экспорт
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
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О самых главных новостях среды, 24 марта, в нашем обзоре.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии ковид подтвердился еще у 80 человек. Одна инфицированная пациентка скончалась. 
Прощай, зима:
Медведь Гоша в зоопарке Ижевска вышел из спячки. Увидев снег, сонный хищник начал с ним резвиться.
Послабления:
В театрах и кинотеатрах Удмуртии разрешили увеличить рассадку до 75%. Ранее разрешалась только «шахматная» посадка зрителей. 
В Казахстан:
Из Удмуртии отправили на экспорт первую партию генетического материала для искусственного осеменения коров. Пробная партия составила 300 доз.
Инвестиции:
Для перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химоружия в Кизнере нужно 2 млрд евро. Там планируют производить полиэфиры из природного газа.
 
18:00, 24 марта, 2021
Анна Торхова
320
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#медведь\n#весна\n#завод\n#химическое оружие\n#театр\n#экспорт