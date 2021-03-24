Итоги дня: весеннее пробуждение медведя в зоопарке Ижевска и новые ковидные послабления

О самых главных новостях среды, 24 марта, в нашем обзоре.
Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии ковид подтвердился еще у 80 человек. Одна инфицированная пациентка скончалась.
Прощай, зима:
Медведь Гоша в зоопарке Ижевска вышел из спячки. Увидев снег, сонный хищник начал с ним резвиться.
Послабления:
В театрах и кинотеатрах Удмуртии разрешили увеличить рассадку до 75%. Ранее разрешалась только «шахматная» посадка зрителей.
В Казахстан:
Из Удмуртии отправили на экспорт первую партию генетического материала для искусственного осеменения коров. Пробная партия составила 300 доз.
Инвестиции:
Для перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химоружия в Кизнере нужно 2 млрд евро. Там планируют производить полиэфиры из природного газа.