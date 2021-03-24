Ликвидация свалок в 10 районах Удмуртии, борьба российских врачей с неоперабельным раком мозга и рекордный ценник на работу Бэнкси: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем среду с подборки интересных новостей с разных уголков света.

Ликвидация свалок

На ликвидацию несанкционированных свалок 10 районам Удмуртии выделят 36,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Общая площадь стихийных скоплений мусора составляет 21 га. В общей сложности там скопилось около 6 тыс. тонн отходов.

В республике за 2 года ликвидировали 145 незаконных свалок, с которых вывезли более 26 тонн мусора.

Борьба с опухолями

Российские врачи провели доклинические испытания усовершенствованного метода лечения неоперабельного рака мозга. Об этом сообщает «Газета.ru».

В НИИ медицинской приматологии в Сочи прошла операция на головном мозге павиана-гамадрила. Разработанный метод химиоперфузии позволяет подводить противоопухолевые препараты к месту локализации опухоли, это дает возможность повысить их дозу и оградить от негативного воздействия остальной организм.

«Мы рассчитываем, что с внедрением метода мы сможем справляться с опухолями не только этой локализации, но и подвергнуть комбинированному и комплексному лечению различные опухоли головы и шеи», — рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Доклинические испытания должны завершиться уже в этом году.

Этот метод может позволить лечить почки или печень. Однако на данный момент опухоли головного мозга остаются самыми труднодоступными. Ежегодно подобную проблему врачи выявляют примерно у 3 тыс. россиян.

Рекордный Бэнкси

Работа уличного художника Бэнкси «Меняющий игру» о врачах-супергероях купили на аукционе Christie’s за рекордную сумму в 16,758 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Впервые изображение мальчика с куклой медсестры-супергероя появилось в Главной больнице Саутгемптона прошлой весной, во время первой волны пандемии. В начале этого марта Бэнкси выставил оригинальный рисунок на торги. Изначальная стоимость работы составляла 2,5-3,5 млн фунтов стерлингов.

Футболист Муссолини

Правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини заключил первый профессиональный контракт с футбольным клубом «Лацио». Об этом пишет RT.

18-летний Флориан Муссолини будет играть за клуб три года.

Бенито Муссолини возглавлял фашистскую партию Италии и занимал пост премьер-министра страны с 1922 по 1943 год. Он являлся одним из разжигателей Второй Мировой войны наравне с Гитлером и был казнён в 1945 году.

Прививка Путину

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и уже в среду, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день. Кремль надеется, что после этого темпы вакцинации ускорятся.