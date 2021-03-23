Итоги дня: расследование убийства девочки в Сарапуле и бронза следж-хоккеистов

О самых важных новостях вторника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Почти 42 тыс. жителей Удмуртии уже поставили первый компонент прививки от коронавируса. По данным на вторник, ковид подхватил еще 81 человек.

Трагедия:

В Сарапуле нашли тело 11-летней девочки. В убийстве подозревают знакомого матери погибшей. Возбуждено два уголовных дела. В городе также проверят работу органов профилактики.

Бронза:

Следж-хоккеисты Удмуртии стали третьими на Чемпионате России. За медаль они сражались с «Ястребами».

Поправочка:

В Роспотребнадзоре пояснили «неточность» по ежедневной уборке подъездов в многоквартирных домах. Там добавили, что влажная уборка должна проводиться по графику, составленному собственниками.

Бесплатно:

В Удмуртии девочек из неблагополучных семей продолжат вакцинировать от ВПЧ. В этом году прививку планируют поставить тысяче школьниц.