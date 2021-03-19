Итоги дня: падение водонапорной башни в Удмуртии и прохладные выходные

Рассказываем о самых интересных новостях пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировали 85 новых случаев ковида. 75 пациентов выздоровели.
Уроженец Воткинска:
Произведения Петра Чайковского могут заменить российский гимн на международных соревнованиях. Напомним, наши спортсмены до 2022 года выступают под нейтральным флагом и без гимна.
Избрали:
ЦИК Удмуртии возглавит Вениамин Соломенников. Кандидатуру бывшего омбудсмена поддержали единогласно.
Цирк, цирк, цирк:
Международный фестиваль цирковых искусств вернется в Ижевск. По словам директора цирка Удмуртии, пока с осторожностью, но планируется проведение фестиваля в 2022 году.
Не выдержала:
В Игринском районе упала водонапорная башня. По предварительным данным, причиной стал ветер и обледенение.
Погода:
Выходные в Удмуртии будут прохладными. Потепление можно ждать в начале следующей недели.