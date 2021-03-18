Имя для жеребенка в зоопарке Ижевска, опасные названия циклонов и попадание группы BTS в Книгу рекордов Гиннесса: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Желаем вам продуктивного дня и предлагаем начать его с новостей от "Сусанина".

Только спокойствие:

18 марта на территории Ижевска под руководством ГУ МЧС по Удмуртии пройдет тренировка органов управления, сил и средств республики. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Специалисты отработают порядок действий при ликвидации транспортной аварии на ж/д переезде.

Горожан просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Имя для малышки:

В зоопарке Удмуртии задумались над именем жеребенку породы ирландский коб. Малышка родилась 24 февраля и уже выходит на свои первые прогулки в вольер. Жителям предложили придумать имя для лошадки. Оно обязательно должно содержать буквы "е" и "д" - первые буквы имен родителей Европы и Джованни. К конкурсу присоединился и глава Удмуртии Александр Бречалов вместе со своей командой. "Я свой голос отдаю за «Предпринимательницу», потому что Удмуртия - самый предпринимательский регион России", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Не называть:

Еще немного об именах. Метеорологи приняли решение больше не давать атлантическим циклонам имена Дориан, Лаура, Эта и Йота. Об этом пишут "Известия"

Причиной стало то, что ураганы с такими наименованиями всегда оказываются смертельными и ведут к сильным разрушениям.

Также во Всемирной метеорологической организации решили не использовать греческий алфавит в названиях циклонов, поскольку он «отвлекает внимание» от сообщений об опасности.

Это успех:

Южнокорейская поп-группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Российская Газета

Одновременно во время премьеры клип группы на песню "Dynamite" на YouTube смотрели более 3 млн зрителей. Хотя премьера состоялась еще в августе 2020 года, менеджерам понадобилось время, чтобы получить подтверждение данных от видеохостинга.

Из спорта под арест:

Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую задержали в Москве с пакетиком героина. Об этом пишет МИР24

Девушка призналась, что хотела продать наркотики. Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). До 15 мая она будет находиться под домашним арестом.

Орловская была лучшей на Чемпионате России в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе.