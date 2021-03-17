Умер бывший ректор ИжГТУ Олег Шаврин

Ему было 85 лет.

Ижевск. Удмуртия. Ушёл из жизни профессор, доктор технических наук и бывший ректор Ижевского механического института Олег Шаврин. Об этом сообщила пресс-служба ИжГТУ.

Профессор скончался 17 марта в возрасте 85 лет.

Прощание с Шавриным состоится в пятницу, 19 марта, в МУП Ижевска «Ритуал» по адресу: улица Олега Кошевого, 16, с 11:00 до 12:00.

Справка ИжГТУ: Олег Иванович Шаврин родился 4 января 1936 года в деревне Сентег Завьяловского района Удмуртской АССР.

В 1954 году окончил среднюю школу № 22 в Ижевске.

В 1957 году перевёлся из Высшего военно-морского инженерного училища (Ленинград) в Ижевский механический институт.

В 1960 году окончил машиностроительный факультет ИМИ. Остался работать на кафедре «Производство машин и механизмов» и заведовал ею на протяжении 47 лет.

В 1983-1988 — ректор Ижевского механического института.