Для молодёжи Удмуртии запустили конкурс на создание арт-объекта

К участию в соревновании допускаются жители республики в возрасте от 14 до 35 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали принимать заявки на конкурс арт-объектов «Центр притяжения молодёжи». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Цель конкурса — поддержка молодых скульпторов, архитекторов, дизайнеров и художников, которые могут проявить свои таланты по созданию общественных пространств и малых архитектурных форм в Удмуртии.

К участию в соревновании допускаются жители республики в возрасте от 14 до 35 лет. От них требуется предоставить работы по тематике «Академическая среда глазами молодых». Отмечается, что работы должны быть авторскими и быть «функциональными для жителей Удмуртии», то есть приносить какую-то пользу.

Победителя определят на специальном мероприятии 27 июня по случаю Дня молодёжи. Эксперты оценят, соответствуют ли проекты критериям, их функциональность, оригинальность идеи, реализуемость, степень проработанности, эстетичность и художественную ценность.

Победитель получит шанс создать свой арт-объект в Удмуртии за счёт Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Остальные участники получат дипломы призёра конкурса.

Желающие могут подать заявку на конкурс не позднее 30 апреля на почту: msu@molcentr18.ru с темой письма «Заявка на конкурс арт-объектов».