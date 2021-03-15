Первый спектакль с тифлокомментариями в Удмуртии, начало Великого поста и лауреаты премии «Грэмми»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 15 марта. Мы традиционно начинаем новый день с обзора новостей.

Театр для всех:

В театре кукол Удмуртии впервые прошел спектакль с тифлокомментированием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Постановку «Мороз Иванович» на благотворительной основе посетили дети с нарушениями зрения из школ №15, 53 и 256, а также их родители. Благодаря тифлокомментированию родителям не пришлось рассказывать детям, что происходило на сцене, это делал тифлокомментатор. До конца года на сцене театра кукол Удмуртии покажут еще несколько постановок: «Волшебник Изумрудного города», «Старуха Изергиль», «Необыкновенные приключения медвежонка Гоши», «Несносный слоненок», «Снежная Королева», «Рикки-Тикки-Тави», «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Знать все о своем земляке:

Школьники Удмуртии поборются за «Кубок Чайковского». Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске.

Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В апреле в городах Чайковский и Воткинск для старшеклассников проведут беседы, лекции, семинары, игры. Участники сразятся в интеллектуально-творческой битве за право обладания «Кубком Чайковского». Проект «Кубок Чайковского» позволит дать новые впечатления от общения с классической музыкой, больше узнать об эпохе и личности великого композитора, разработать социокультурный проект, посвященный наследию композитора.

Каким будет кубок - пока неизвестно, организаторы занимаются его разработкой.

Пост:

У православных христиан начался Великий пост. Он предшествует главному празднику - Пасхе, которую в этом году отмечают 2 мая, сообщают «Известия»

Пост продлится 6 недель, после чего у верующих начнется Страстная седмица - время самых строгих ограничений в еде. Во время поста православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, сладкое. В пятницу и субботу Страстной седмицы нельзя есть ничего.

Заряди правильно:

В Роскачестве рассказали, как правильно заряжать смартфон, чтобы его аккумулятор прослужил дольше. Об этом пишет Российская Газета

Первое - это ставить телефон на питание при заряде 10-15%, когда он сам предупреждает, что вскоре разрядится. Идеальной для батареи считается ситуация, когда заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона не продлит жизнь батареи.

Также не стоит оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Лучше подключить его к питанию заранее перед сном, а затем включить экономный режим. Также телефон прослужит дольше, если использовать оригинальные адаптеры, а не универсальные из Китая. Не стоит заряжать смартфон в помещениях со слишком высокой или очень низкой температурах.

Лауреаты «Грэмми»:

На 63-й церемонии премии «Грэмми» статуэтка в номинации «Песня года» досталась Габриэлле Уилсон, выступающей под псевдонимом H.E.R. Об этом пишет Газета.ru

Леди Гага вместе с Арианой Гранде победили с песней «Rain On Me» в категории «Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки».

Рэпер Megan Thee Stallion стала обладательницей премии «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». Певица Бейонсе взяла рекордное количество наград премии.