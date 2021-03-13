Её цель — привлечь общественность к борьбе распространения наркотиков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Акция проводится с целью привлечь общественность к борьбе распространения наркотиков.

Жителей просят сообщать о фактах продажи наркотиков, адресах наркопритонов, местах хранения и продажи мака и конопли. Передать информацию можно в дежурную часть МВД Удмуртии по круглосуточным телефонам: (3412) 557-145, 419-123, 419-002 (102 с мобильных), а также на телефон доверия республиканского МВД: 419-373, 419-474 и через электронную почту: mvd.18@mvd.ru

Кроме того, 18 и 25 марта с 17:00 до 19:00 в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии будет организована горячая линия «по вопросам предотвращения распространения наркотиков, уголовной и административной ответственности, а также по вопросам оказания наркологической помощи людям, употребляющим наркотики, и их семьям, реабилитации и ресоциализации наркозависимых». Телефон горячей линии: (3412) 415-127.

Разговор будет проводиться совместно со специалистами Республиканского наркологического диспансера.