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В 2020 году каждый житель Удмуртии сдал в среднем по 64 килограмма металлолома

11:44, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
В 2020 году каждый житель Удмуртии сдал в среднем по 64 килограмма металлолома
11:44, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
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#металл\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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При этом цветмета было получено на 6 килограмм больше, чем в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году каждый житель Удмуртии сдал в среднем по 64 килограмма металлолома. Об этом сообщает Удмуртстат.  

За 2020 год в Удмуртии образовалось 622,5 тыс. тонн лома и отходов чёрных и 10 тыс. тонн цветных металлов. Всё это образуется в процессе производства, либо приобретается у организаций или населения. Наибольший спрос на рынке вызывает цветмет — его применяют в сфере высоких технологий, куда входит робототехника, нанотехнологии, ракетостроение. 

По итогам 2020 года 289 тыс. тонн чермета было закуплено у организаций, а у населения приобретено 92 тыс. тонн — это больше, чем в 2019 году, на 6 килограмм. Также от жителей региона было получено 3,5 тыс. тонн цветмета, в среднем с каждого человека приходило по 2,4 килограмма. 

11:44, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
247
0
#металл\n#Удмуртия