Учителя будущего, вакцинация от клещей и массовое отравление школьников в Красноярске: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Утро четверга «Сусанин» начинает с традиционного обзора новостей.

Учитель будущего

В Нижнем Новгороде 9-11 марта проходит полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В нём принимают участие в том числе студенты из Удмуртского государственного университета и Глазовского государственного педагогического института. В полуфинал попали 100 лучших участников дистанционного тестирования. Нашу республику представляют 10 студентов.

Участникам конкурса предстоит решать психолого-педагогические кейсы, а также разработать решения для школ своего региона. Их ждёт оценка педагогической компетентности и надпрофессиональных навыков, после чего каждому участнику присвоят свой рейтинг.

Финалисты соревнований смогут пройти стажировки в «Артеке», «Сириусе» и других известных образовательных центрах.

Клещи атакуют

С марта в Удмуртии начинается вакцинация от клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

За 2020 год более 13 тыс. жителей Удмуртии пострадали от клещей, а прививку сделали почти 75 тыс. человек, включая 50,5 тыс. детей.

Вакцинация способна защитить 95% человек, однако даже если привитый заболеет, его болезнь будет протекать легче. В Минздраве отмечают, что клещи переносят не только энцефалит, но ряд других заболеваний, вакцинироваться от которых невозможно.

Пик пандемии пройден

Пандемия коронавируса постепенно идёт к завершению, её пик в мире уже пройден. Об этом рассказал «Известиям» вирусолог и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

При этом, по словам специалиста, пандемия не закончится совсем. Заболеваемость хоть и будет падать, но вирус останется. Снятие ограничений, введённых из-за COVID-19, будет уже вопросом политическим, а не медицинским.

Также Лукашев сообщил, что весной можно ожидать ещё один рост заболеваемости. Тем не менее, считает вирусолог, ограничительные меры постепенно будут сняты уже летом 2021 года.

Снова отравление

В Красноярске Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по факту массового отравления в городских школах. Об этом пишет «Интерфакс».

Новое уголовное дело связано с халатностью должностных лиц местного «Центра питания». По мнению следователей, чиновники не приняли меры против распространения некачественного питания, в результате чего пострадали дети.

Отравления произошли в начале марта. Почти 60 человек, учащиеся разных школ Красноярска, были доставлены в больницы с иерсениозом. Ранее были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.