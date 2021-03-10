Цены в Удмуртии с начала года выросли в среднем на 1,3%

Больше всех подорожали огурцы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в феврале зафиксирован рост цен на товары и услуги. Об этом сообщает Удмуртстат.

По отношению к декабрю 2020 года цены в среднем выросли на 1,3%, по сравнению с январём текущего года — на 0,8%. В феврале услуги подорожали на 0,6%, непродовольственные товары — на 0,2%, продовольственные — на 1,5%.

Среди овощей подорожали свежие огурцы и помидоры (на 25% и 11% соответственно), морковь (на 20%), картофель (на 11%), свекла (на 6,7%), репчатый лук (на 6,5%), свежая белокочанная капуста (на 6,4%), чеснок (на 4,6%). Выросли цены на бананы (на 11%), виноград (на 9,8%), яблоки (на 7,6%), груши (на 4,6%).

Подорожали охлаждённые и мороженые куры (на 6,9%), бескостная говядина и баранина (на 3,8% и 3,5% соответственно.

Апельсины подешевели на 6,5%, замороженные ягоды — на 4,2%. Также снизились цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 5,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 4,9%), сгущенное молоко с сахаром (на 4,4%), овощные и мясные консервы для детского питания (на 3,5% и 3,1% соответственно).

В непродовольственном секторе наиболее подорожали обрезные доски (на 7,9%), напольный электропылесос (на 7,2%), туалетная бумага (на 6,9%), потолочные светильники (на 6,3%). При этом снизились цены на краску для волос (10%), гели для душа (на 9,3%), дезодоранты (на 8%) и другие товары.

В аптеках подорожал Валидол (на 5,5%), Лоратадин (на 5,4%), Цефтриаксон (на 4,2%), Супрастин (на 3,6%). Дешевле стали медицинские маски (на 8,8%), йод (на 8,6%), смекта (на 8,2%).

В сфере услуг наибольшее повышение цены наблюдается в туристическом бизнесе. Отдых в Турции и ОАЭ подорожал на 25% и 4,3% соответственно.