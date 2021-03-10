Во всех проверенных Роспотребнадзором детсадах Удмуртии выявили нарушения

Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В детсадах Удмуртии в 2020 году прошло 76 проверок санитарного законодательства. Во всех учреждениях выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.



Специалисты исследовали 600 проб воды на микробиологические показатели. Две из них не соответствовали нормам. 66 проб отобрали для санитарно-химического анализа. Нарушения выявили в 10 (15,2%).



Было проверено 826 готовых блюд, в 13 из них выявили нарушения.



Также специалисты провели 13,46 тыс. измерений параметров микроклимата — 976 из них не соответствовали нормативам. Выполнено 5 974 замера уровня освещённости, нарушения выявили в 483 из них.



По фактам выявленных несоответствий законодательству было составлено 89 протоколов об административном правонарушении. Вынесено постановлений о назначении штрафа на общую сумму более 1 млн рублей.