В Ижевске планируют изменить маршрут крестного хода к иордани

Он пройдет 18 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют изменить маршрут крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Шествие духовенства и мирян к иордани пройдет вечером 18 января. В настоящее время продолжается подготовка к крестному ходу.

В этом году он начнется традиционно от главного входа в парк имени Кирова, однако после колонна священнослужителей пройдет по территории парка к городскому пляжу вблизи развлекательного центра «Family парк». Ранее же к проруби шли по улице Песочной, а затем вдоль пруда.

Напомним, в ночь на 19 января верующие празднуют Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, так как впервые в истории в этот день было явление всех Лиц Пресвятой Троицы.

В праздник в храмах, в источниках, прудах и реках освящают воду.