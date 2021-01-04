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В Ижевске планируют изменить маршрут крестного хода к иордани

11:30, 04 января, 2021
Анна Торхова
В Ижевске планируют изменить маршрут крестного хода к иордани
11:30, 04 января, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#церковь\n#Крещение\n#купель\n#иордань
Фото: пресс-служба Удмуртской и Ижевской епархии
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Он пройдет 18 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют изменить маршрут крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Шествие духовенства и мирян к иордани пройдет вечером 18 января. В настоящее время продолжается подготовка к крестному ходу.

В этом году он начнется традиционно от главного входа в парк имени Кирова, однако после колонна священнослужителей пройдет по территории парка к городскому пляжу вблизи развлекательного центра «Family парк». Ранее же к проруби шли по улице Песочной, а затем вдоль пруда.  

Напомним, в ночь на 19 января верующие празднуют Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, так как впервые в истории в этот день было явление всех Лиц Пресвятой Троицы.

В праздник в храмах, в источниках, прудах и реках освящают воду.

11:30, 04 января, 2021
Анна Торхова
561
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#церковь\n#Крещение\n#купель\n#иордань