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Сарапульская компания заплатила полумиллионный штраф за коммерческий подкуп

16:40, 30 декабря, 2020
Юрий Абашев
Сарапульская компания заплатила полумиллионный штраф за коммерческий подкуп
16:40, 30 декабря, 2020
Юрий Абашев
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#подкуп
Фото: pixabay.com
133
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Фирма давала откат в размере 10% от суммы договора.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле на полмиллиона оштрафовали компанию за «откаты» управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Сарапульская прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере капремонта.

Установлено, что один из руководителей ООО «С-Строй», потакая интересам фирмы, подкупал должностное лицо управляющей компании с целью получения содействия в заключении договоров на выполнение капитального ремонта.

«Откат» составил 10% от стоимости договоров, в общей сложности это около 90 тыс. рублей.

Юрлицу назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. На его имущество наложили арест в пределах указанной суммы. Штраф уплачен в полном объёме.

В отношении сотрудника «С-Строй» расследуется уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

16:40, 30 декабря, 2020
Юрий Абашев
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#подкуп