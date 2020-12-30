Малышку из ГКБ №3 Ижевска взяла под опеку бабушка

Родители девочки добровольно проходят лечение.

Ижевск. Удмуртия. Девочка из ГКБ №3 Ижевска встретит Новый год в кругу родных. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Сейчас ребенок находится с бабушкой. «Мама и папа осознали свои ошибки, добровольно проходят лечение, готовы бороться за дочь. И шансы у них неплохие. Я верю, что у малышки все будет хорошо и она будет счастлива, здорова и любима», - написала Авдеева.

Ранее девочку изъяли из семьи, поскольку она находилась в опасном положении. Ребенок был доставлен в медучреждение. Напомним, 21 декабря в соцсетях появилась информация о ненадлежащем уходе за малышкой в ГКБ №3. И. о. заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук и Ольга Авдеева проверили условия содержания детей, которые находятся там без родителей. Жалобы не подтвердились.

После инцидента в Ижевске Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила внедрить стандарт ухода за детьми.