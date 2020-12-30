В Ижевске снесут торговавший алкоголем ларёк

Торговая точка находилась на Воткинском шоссе.
Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске начат принудительный снос ларька. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.
Главная причина — продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним. Факты незаконной торговли «горячительным» неоднократно фиксировались полицией.
Информация о нарушениях была передана в администрацию города, которая подала иск в суд. Решением Фемиды ларёк подлежал сносу, однако собственник добровольно на это не пошёл. В результате судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Чтобы не нагнетать ситуацию, хозяин ларька начал самостоятельно разбирать свой ларёк.