В Ижевске снесут торговавший алкоголем ларёк

Торговая точка находилась на Воткинском шоссе.

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске начат принудительный снос ларька. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Главная причина — продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним. Факты незаконной торговли «горячительным» неоднократно фиксировались полицией.

Информация о нарушениях была передана в администрацию города, которая подала иск в суд. Решением Фемиды ларёк подлежал сносу, однако собственник добровольно на это не пошёл. В результате судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Чтобы не нагнетать ситуацию, хозяин ларька начал самостоятельно разбирать свой ларёк.