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Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии находится ниже эпидпорога на 12,6%

17:00, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии находится ниже эпидпорога на 12,6%
17:00, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус\n#Роспотребнадзор\n#ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Две школы в республике закрыли на карантин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 736 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
6 510 случаев приходится на детей до 14 лет. На 100 тыс. населения приходится 698,7 заразившихся. Уровень заболеваемости ОРВ в Удмуртии находится ниже эпидпорога на 12,6%. Повышения среднего показателя зарегистрировали в Воткинске, Глазове, Ижевске и 8 районах.
На прошлой неделе на карантин закрыли две школы в Балезинском и Малопургинском районах, а также два детсада в Красногорском районе и один в Малопургинском районе.
Вирусы гриппа в регионе не обнаружены.
17:00, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус\n#Роспотребнадзор\n#ОРВИ