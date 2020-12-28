Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии находится ниже эпидпорога на 12,6%

Две школы в республике закрыли на карантин.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 736 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

6 510 случаев приходится на детей до 14 лет. На 100 тыс. населения приходится 698,7 заразившихся. Уровень заболеваемости ОРВ в Удмуртии находится ниже эпидпорога на 12,6%. Повышения среднего показателя зарегистрировали в Воткинске, Глазове, Ижевске и 8 районах.

На прошлой неделе на карантин закрыли две школы в Балезинском и Малопургинском районах, а также два детсада в Красногорском районе и один в Малопургинском районе.

Вирусы гриппа в регионе не обнаружены.