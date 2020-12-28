Благотворительная акция по сбору велосипедов детям проходит в Ижевске

Сдать старый или ненужный велосипед можно до 14 января.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск присоединился к Всероссийской благотворительной акции по сбору велосипедов детям «Велодобро под ёлкой». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, что проект «Велодобро» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов с 2018 года. Основной целью проекта является развитие механизма вторичного использования велосипедов, что способствует решению проблем в сфере экологии, приобщение граждан к экономике потребления, правилам грамотной утилизации, а также учет осознанной благотворительности.

Социальный проект охватывает 12 городов России, теперь к ней присоединился и Ижевск. Любой желающий может сдать свой сломанный или неиспользуемый велосипед в один из пунктов приёма «Велодобро», где активисты проекта его отремонтируют и подарят на Новый год детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также в пунктах сдачи принимаются письма Деду Морозу от детей, которые мечтают о велосипеде, но у родителей которых нет возможности их приобрести. Дети могут рисовать картинки и писать, зачем им нужен велосипед, присылать фото-письма в сообщении в официальной группе проекта «Велодобро» и активисты исполнят эту мечту.

В Ижевске пункт приёма организован по адресу улица Азина, 244.

Велосипеды принимаются до 14 января.

Контактный номер: 8-963-481-61-24, Марсель.