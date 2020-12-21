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Итогом полицейской операции «Алкоголь» в Удмуртии стали 12 уголовных дел

09:30, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
Итогом полицейской операции «Алкоголь» в Удмуртии стали 12 уголовных дел
09:30, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#алкоголь
Фото: pixabay.com
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Всего стражи порядка провели 758 проверок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Целью мероприятия было выявления и пресечения незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. Всего сотрудники полиции провели 758 проверок, которые вскрыли 152 административных правонарушения.
Также было возбуждено 12 уголовных дел: одно — по факту вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя, одно — по факту незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя и ещё одно — по факту повторной незаконной розничной продажи алкогольной продукции. Восемь дел возбудили по фактам оборота фальсифицированных акцизных марок.
Из незаконного оборота удалось изъять более 2 500 литров алкоголя. Проведённые экспертизы показали, что в части продукции были опасные для жизни вещества.
09:30, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
1265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#алкоголь