Итогом полицейской операции «Алкоголь» в Удмуртии стали 12 уголовных дел

Всего стражи порядка провели 758 проверок.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Целью мероприятия было выявления и пресечения незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. Всего сотрудники полиции провели 758 проверок, которые вскрыли 152 административных правонарушения.

Также было возбуждено 12 уголовных дел: одно — по факту вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя, одно — по факту незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя и ещё одно — по факту повторной незаконной розничной продажи алкогольной продукции. Восемь дел возбудили по фактам оборота фальсифицированных акцизных марок.

Из незаконного оборота удалось изъять более 2 500 литров алкоголя. Проведённые экспертизы показали, что в части продукции были опасные для жизни вещества.