Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконной вырубке 23 деревьев

Ущерб составил полмиллиона рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии полиция задержала «чёрного лесоруба». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

О факте незаконной рубки на территории Завьяловского лесничества у села Гольяны сообщил местный лесник. В указанном месте участковым уполномоченным был задержан мужчина, который уже успел срубить 23 ели и липы. Ущерб природе составил 500 тыс. рублей.

В ходе разбирательства удалось установить, что 53-летний житель Гольян заготавливал древесину для постройки бани. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).