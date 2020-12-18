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Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконной вырубке 23 деревьев

10:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконной вырубке 23 деревьев
10:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
215
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#уничтожение лесов
Фото: pixabay.com
215
0

Ущерб составил полмиллиона рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии полиция задержала «чёрного лесоруба». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
О факте незаконной рубки на территории Завьяловского лесничества у села Гольяны сообщил местный лесник. В указанном месте участковым уполномоченным был задержан мужчина, который уже успел срубить 23 ели и липы. Ущерб природе составил 500 тыс. рублей.
В ходе разбирательства удалось установить, что 53-летний житель Гольян заготавливал древесину для постройки бани. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).
10:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
215
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#уничтожение лесов